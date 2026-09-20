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Кипр. Первый дивизион
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Омония Арадипу
Achraf El Bouchataoui
Статистика
Achraf El Bouchataoui - статистика
Омония Арадипу
#8 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония Арадипу
1 : 1
20.09.2026
Олимпиакос Никосия
1' - 80'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Кармиотисса
1 : 1
12.09.2026
Омония Арадипу
1' - 68'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Омония Арадипу
2 : 1
05.09.2026
Красава ЕНИ
1' - 90'
31'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
0 : 0
31.08.2026
Омония Арадипу
1' - 61'
45'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 3
15.05.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
11.05.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Камбур
1 : 1
06.05.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
01.05.2022
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
23.04.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
2 : 0
10.04.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Витесс
1 : 2
20.03.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
12.03.2022
Херенвен
1' - 61'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Аякс
3 : 2
06.03.2022
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
25.02.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
13.02.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Твенте
2 : 1
12.12.2021
РКС Ваалвейк
65' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
05.12.2021
НЕК
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
27.11.2021
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
РКС Ваалвейк
0 : 5
21.11.2021
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
23.10.2021
Спарта
1' - 59'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фейеноорд
2 : 2
16.10.2021
РКС Ваалвейк
1' - 69'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
02.10.2021
Гоу Эхед Иглс
65' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
1 : 0
26.09.2021
РКС Ваалвейк
71' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
21.09.2021
Виллем II
83' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
2 : 2
18.09.2021
РКС Ваалвейк
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
12.09.2021
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
2 : 2
27.08.2021
РКС Ваалвейк
79' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Херенвен
3 : 2
21.08.2021
РКС Ваалвейк
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
14.08.2021
АЗ Алкмаар
Был в запасе
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