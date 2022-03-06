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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - РКС Ваалвейк
Аякс - РКС Ваалвейк: обзор матча 06 марта 2022
Аякс
06.03.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
3 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
33'
С. Аллер
37'
С. Аллер
89'
Д. Тадич (П)
50'
М. Крамер
57'
Р. ван дер Венне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - РКС Ваалвейк
Желтая карточка
Д. Тадич
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
В. Анита
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Тадич
89'
Замена
М. Кудус
️️️️
Э. Альварес
81'
80'
Замена
H. Mulder
️️️️
Ш. Адевойе
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Ренш
70'
69'
Замена
Я. Укили
️️️️
Р. ван дер Венне
Замена
Д. Классен
️️️️
Р. Гравенберх
62'
60'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Бакари
57'
ГОЛ! 2:2!
Р. ван дер Венне
Пас отдал
Й. Одгор
Желтая карточка
Д. Ренш
53'
50'
ГОЛ! 2:1!
М. Крамер
Пас отдал
Й. Одгор
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
С. Бергейс
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
Пас отдал
Антони
33'
Желтая карточка
Л. Мартинес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
10
Ричард ван дер Венне
АП
15
Лук Ваутерс
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
18
Дэви Классен
АП
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
90
Данило
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Онана
17
Блинд
4
Схюрс
2
Ренш
6
Мартинес
4
Альварес
23
Бергейс
8
Гравенберх
10
Тадич
7
Антони
22
Аллер
3-2-1-4
16
Эль-Мааш
5
Туба
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
2
Бакари
3
Гаари
10
ван дер Венне
21
Одгор
29
Крамер
6
Анита
15
Ваутерс
2
Ренш
3
Тальяфико
3
Тальяфико
2
Ренш
4
Альварес
20
Кудус
20
Кудус
4
Альварес
8
Гравенберх
18
Классен
18
Классен
8
Гравенберх
2
Бакари
14
14
2
Бакари
10
ван дер Венне
5
Укили
5
Укили
10
ван дер Венне
4
Адевойе
0
0
4
Адевойе
Остались в запасе
Аякс
РКС Ваалвейк
51
Чарли Сетфорд
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
16
Марк Спенкелинк
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Аякс - РКС Ваалвейк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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