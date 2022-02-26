Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Гуллит - статистика

Завершил карьеру
20 мая 2001 (25)
#40 | Защитник
191 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Камбур
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Камбур
2 : 1
26.02.2022
Фортуна
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фейеноорд
3 : 1
20.02.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Камбур
3 : 4
12.02.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 20 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
22.01.2022
Камбур
58' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Камбур
1 : 1
16.01.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
22.12.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Камбур
1 : 2
19.12.2021
Херенвен
80' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Виллем II
1 : 3
10.12.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Камбур
1 : 6
04.12.2021
Витесс
56' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
2 : 3
26.11.2021
Камбур
70' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Камбур
2 : 1
21.11.2021
Утрехт
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Зволле
1 : 2
06.11.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
31.10.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Камбур
2 : 3
24.10.2021
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фортуна
1 : 0
16.10.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Камбур
1 : 3
03.10.2021
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Спарта
0 : 4
26.09.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Аякс
9 : 0
18.09.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Камбур
5 : 2
11.09.2021
Гоу Эхед Иглс
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
14.08.2021
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Главные новости
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
1
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
2
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+