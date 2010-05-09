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Даниеле Франческини
Статистика
Даниеле Франческини - статистика
Завершил карьеру
13 января 1976 (50)
| Полузащитник
178 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Палермо
1 : 1
09.05.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 0
02.05.2010
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 0
11.04.2010
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 2
03.04.2010
Сампдория
78' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1 : 2
07.02.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2 : 0
31.01.2010
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
1 : 0
10.01.2010
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1 : 1
06.01.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3 : 1
20.12.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
0 : 0
13.12.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
05.12.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 0
08.11.2009
Сампдория
61' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
0 : 0
01.11.2009
Бари
1' - 54'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
5 : 1
28.10.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4 : 1
24.10.2009
Болонья
88' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1 : 1
18.10.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
04.10.2009
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 0
26.09.2009
Интер
81' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2 : 0
23.09.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
4 : 1
20.09.2009
Сиена
78' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0 : 1
13.09.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
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1 : 2
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