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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сампдория
Палермо - Сампдория: обзор матча 09 мая 2010
Палермо
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
68'
Ф. Микколи
55'
Д. Паццини (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сампдория
Желтая карточка
Х. Пасторе
+2
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Замена
Н. Бертоло
️️️️
М. Кассани
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Паццини
Замена
И. Будан
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Д. Гоян
Желтая карточка
С. Губерти
ГОЛ! 1:1!
Ф. Микколи
Замена
С. Губерти
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Э. Кавани
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Паццини
Желтая карточка
С. Сиригу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
30
Дорин Гоян
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Фабио Ливерани
ЦЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
17
Стефано Луккини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
30
Гоян
24
Кьер
21
Ливерани
42
Бальдзаретти
6
Кассани
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
10
Кавани
10
Микколи
4-4-2
30
Сторари
6
Дзаури
5
Гастальделло
3
Циглер
17
Луккини
77
Семиоли
70
Маннини
17
Паломбо
12
Тиссоне
11
Паццини
99
Кассано
6
Кассани
16
Бертоло
16
Бертоло
6
Кассани
10
Микколи
19
Будан
19
Будан
10
Микколи
10
Кавани
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кавани
77
Семиоли
8
Губерти
8
Губерти
77
Семиоли
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
11
Паццини
9
Поцци
9
Поцци
11
Паццини
Остались в запасе
Палермо
Сампдория
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Палермо - Сампдория
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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