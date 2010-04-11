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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 11 апреля 2010
Сампдория
11.04.2010, воскресенье, 23:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
23'
А. Кассано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
+3
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
М. Росси
Желтая карточка
М. Росси
Желтая карточка
Д. Маннини
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
Замена
А. Сапатер
️️️️
Э. Моретти
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Кассано
Травма
А. Кассано
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
О. Миланетто
Желтая карточка
С. Папастатопулос
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
Пас отдал
С. Луккини
16'
Желтая карточка
Д. Место
15'
Желтая карточка
Д. Скулли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПАЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
(К)
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
0
Даниеле Франческини
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-4-2
30
Сторари
3
Циглер
5
Гастальделло
17
Луккини
6
Дзаури
8
Губерти
15
Поли
17
Паломбо
77
Семиоли
11
Паццини
99
Кассано
4-1-2-3
73
Скарпи
16
Боккетти
24
Моретти
4
Кришито
19
Папастатопулос
27
Место
0
Миланетто
7
Росси
17
Палладино
8
Паласио
10
Скулли
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
99
Кассано
12
Щепович
12
Щепович
99
Кассано
7
Росси
3
Дайнелли
3
Дайнелли
7
Росси
24
Моретти
0
Сапатер
0
Сапатер
24
Моретти
17
Палладино
99
Аквафреска
99
Аквафреска
17
Палладино
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
32
Марко Амелия
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Дженоа
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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