Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Antoine Leautey - статистика

Ухань Три Таунс
#50 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
Ухань Три Таунс
1' - 89'
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
27
2
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
15.05.2022
Жил Висенте
60' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
3 : 0
08.05.2022
Тондела
1' - 82'
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
4 : 1
01.05.2022
Жил Висенте
1' - 65'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 1
23.04.2022
Пасуш де Феррейра
54' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
1 : 2
08.04.2022
Морейренcе
1' - 57'
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
2 : 1
02.04.2022
Жил Висенте
1' - 68'
Португалия. Примейра, 27 тур
Жил Висенте
1 : 1
20.03.2022
Маритиму
1' - 73'
Португалия. Примейра, 26 тур
Брага
0 : 1
13.03.2022
Жил Висенте
1' - 77'
60'
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
04.03.2022
Эшторил
1' - 69'
Португалия. Примейра, 24 тур
Порту
1 : 1
27.02.2022
Жил Висенте
1' - 81'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
19.02.2022
Белененсеш
1' - 77'
Португалия. Примейра, 22 тур
Визела
0 : 1
13.02.2022
Жил Висенте
1' - 81'
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
2 : 2
06.02.2022
Санта-Клара
1' - 61'
17'
Португалия. Примейра, 20 тур
Бенфика
1 : 2
02.02.2022
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Жил Висенте
1 : 0
23.01.2022
Портимоненси
1' - 72'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
1 : 1
15.01.2022
Жил Висенте
62' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
3 : 2
10.01.2022
Витория Гимараеш
66' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 16 тур
Тондела
0 : 3
28.12.2021
Жил Висенте
71' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
0 : 3
18.12.2021
Спортинг
75' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
10.12.2021
Жил Висенте
66' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
4 : 0
05.12.2021
Фамаликан
66' - 90'
76'
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
2 : 2
26.11.2021
Жил Висенте
65' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
1 : 1
05.11.2021
Арука
1' - 80'
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
1 : 2
31.10.2021
Жил Висенте
1' - 79'
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
25.10.2021
Брага
1' - 77'
Португалия. Примейра, 8 тур
Эшторил
2 : 2
03.10.2021
Жил Висенте
69' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 2
24.09.2021
Порту
64' - 90'
81'
Главные новости
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
1
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
5
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
5
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+