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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра: обзор матча 23 апреля 2022
Жил Висенте
23.04.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
73'
Ф. Наварро
48'
Антунеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
90'
Желтая карточка
М. Диаби
88'
Замена
L. Silva
️️️️
Э. Феррейра
87'
Желтая карточка
Э. Феррейра
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
Г. Абурджания
86'
86'
Замена
Н. Лима
️️️️
Маракас
Желтая карточка
Р. Фернандеш
81'
78'
Замена
М. Диаби
️️️️
Р. Пиреш
77'
Замена
Денилсон
️️️️
А. Буцке
ГОЛ! 1:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
Э. Сантана
73'
70'
Желтая карточка
А. Буцке
69'
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
М. Джалу
68'
Желтая карточка
М. Баксиньо
Замена
Ф. Наварро
️️️️
М. Буэно
63'
Замена
З. Карлуш
️️️️
E. Hackman
54'
Замена
A. Leautey
️️️️
Б. Ауашерия
54'
Желтая карточка
Л. Кунья
48'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Антунеш
31'
Желтая карточка
М. Джалу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
8
Педринью
АП
93
Элдер Сантана
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
21
Жоао Афонсо
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
3-2-2-4
6
3
Кунья
26
Фернандеш
8
Абурджания
20
Ауашерия
16
Лино
8
Педринью
93
Сантана
8
Буэно
31
42
Эндрю
3-2-1-4
13
Феррейра
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Антунеш
15
Дельгадо
46
Пиреш
10
Сантуш
17
Буцке
20
Джалу
7
Феррейра
9
Уилтон
6
2
Зе Карлуш
2
Зе Карлуш
6
8
Абурджания
21
Афонсо
21
Афонсо
8
Абурджания
20
Ауашерия
50
50
20
Ауашерия
8
Буэно
9
Наварро
9
Наварро
8
Буэно
26
Маракас
3
Лима
3
Лима
26
Маракас
20
Джалу
2
Фонсека
2
Фонсека
20
Джалу
46
Пиреш
44
Диаби
44
Диаби
46
Пиреш
7
Феррейра
23
23
7
Феррейра
17
Буцке
10
Денилсон
10
Денилсон
17
Буцке
Остались в запасе
Жил Висенте
Пасуш де Феррейра
23
Жига Фрелих
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
11
Бубакар Анне
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
11
Бубакар Анне
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Жил Висенте - Пасуш де Феррейра
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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