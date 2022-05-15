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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Жил Висенте
Витория Гимараеш - Жил Висенте: обзор матча 15 мая 2022
Витория Гимараеш
15.05.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 34 тур
5 : 0
Завершен
Жил Висенте
20'
О. Эступиньян
51'
R. Lameiras
83'
Н. Жанвье
85'
R. Quaresma
90'
Б. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Жил Висенте
ГОЛ! 5:0!
Б. Дуарте
90'
Замена
А. Семеду
️️️️
И. Бамба
87'
87'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
Педринью
87'
Замена
J. Caiado
️️️️
Ф. Наварро
ГОЛ! 4:0!
R. Quaresma
Пас отдал
Д. Катамо
85'
ГОЛ! 3:0!
Н. Жанвье
Пас отдал
Б. Дуарте
83'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
77'
75'
Замена
J. Jose Calero
️️️️
Г. Абурджания
75'
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
71'
Замена
R. Quaresma
️️️️
R. Lameiras
71'
60'
Замена
A. Leautey
️️️️
Б. Анне
ГОЛ! 2:0!
R. Lameiras
Пас отдал
Д. Катамо
51'
Желтая карточка
Т. Силва
47'
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
70
Тиагу Силва
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
13
Андре Амару
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
42
Эндрю
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Витория Гимараеш
17
Silvio
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Жил Висенте
6
Витор Карвальо
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
20
João Caiado
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
3-4-1-2
14
Варела
55
Соареш
21
Боревкович
2
70
Силва
8
Алмейда
10
22
Бамба
10
Катамо
19
Эступиньян
13
Амару
4-1-3-3
3
Кунья
26
Фернандеш
55
Гомеш
2
Зе Карлуш
8
Абурджания
19
Фуджимото
8
Педринью
16
Лино
11
Анне
9
Наварро
42
Эндрю
22
Бамба
30
Семеду
30
Семеду
22
Бамба
10
17
17
10
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
9
Наварро
20
20
9
Наварро
8
Педринью
21
Афонсо
21
Афонсо
8
Педринью
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
11
Анне
50
50
11
Анне
8
Абурджания
14
14
8
Абурджания
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Жил Висенте
17
Silvio
ЦЗ
8
Гуи Гедеш
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
28
Элдер Са
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
6
Витор Карвальо
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
17
Silvio
ЦЗ
8
Гуи Гедеш
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
28
Элдер Са
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
6
Витор Карвальо
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Витория Гимараеш - Жил Висенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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