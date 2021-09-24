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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Порту
Жил Висенте - Порту: обзор матча 24 сентября 2021
Жил Висенте
24.09.2021, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 2
Завершен
Порту
24'
С. Лино
9'
М. Тареми
89'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Порту
90'
+1
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
Л. Кунья
90'
Замена
Э. Сантана
️️️️
В. Карвальо
90'
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Оливейра
87'
Желтая карточка
Венделл
Желтая карточка
Мурило
87'
Желтая карточка
М. Буэно
87'
84'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Урибе
84'
Замена
️️️️
Л. Диас
Желтая карточка
A. Leautey
81'
74'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Х. Корона
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
70'
68'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Витинья
68'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Ф. Виейра
Желтая карточка
В. Карвальо
66'
Замена
A. Leautey
️️️️
С. Лино
64'
50'
Желтая карточка
Ф. Виейра
ГОЛ! 1:1!
С. Лино
24'
Пенальти не реализован!
С. Лино
24'
22'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
3-2-5
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
8
Педринью
31
9
Наварро
77
Мурило
19
Фуджимото
16
Лино
3-1-2-3-1
99
Кошта
99
Мбемба
5
Маркано
18
Венделл
8
Урибе
20
Виейра
17
Витинья
17
Корона
25
Отавио
14
Диас
9
Тареми
16
Лино
50
50
16
Лино
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
6
Карвальо
93
Сантана
93
Сантана
6
Карвальо
17
Корона
17
Мариу
17
Мариу
17
Корона
8
Урибе
7
Консейсау
7
Консейсау
8
Урибе
20
Виейра
27
Оливейра
27
Оливейра
20
Виейра
17
Витинья
11
Мартинес
11
Мартинес
17
Витинья
Остались в запасе
Жил Висенте
Порту
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Жил Висенте - Порту
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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