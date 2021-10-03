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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Жил Висенте
Эшторил - Жил Висенте: обзор матча 03 октября 2021
Эшторил
03.10.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 8 тур
2 : 2
Завершен
Жил Висенте
11'
Р. Фонте
45'
А. Франку (П)
42'
С. Лино
50'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Жил Висенте
90'
+1
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
С. Лино
90'
Замена
E. Hackman
️️️️
Р. Фернандеш
87'
Желтая карточка
Педринью
79'
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
75'
Желтая карточка
A. Leautey
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Шикинью
73'
Замена
A. Clóvis
️️️️
Р. Фонте
73'
Замена
Шавьер
️️️️
А. Гомес
69'
69'
Замена
М. Буэно
️️️️
Мурило
69'
Замена
A. Leautey
️️️️
К. Фуджимото
65'
Желтая карточка
Мурило
Замена
J. Gamboa
️️️️
Ч. Жеральдеш
58'
Замена
Р. Бару
️️️️
А. Франку
58'
50'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Наварро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Франку
45'
44'
Желтая карточка
З. Карлуш
42'
ГОЛ! 1:1!
С. Лино
Желтая карточка
Шикинью
38'
Желтая карточка
Л. Розье
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фонте
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
10
Шикинью
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
10
Андре Франку
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
4-3-3
99
Фигейра
44
Африко
3
Вильям
31
Жоаозиньо
30
Сория
32
Розье
12
Жеральдеш
10
Шикинью
11
Гомес
10
Франку
17
Фонте
3-2-5
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
8
Педринью
6
Карвальо
9
Наварро
16
Лино
77
Мурило
19
Фуджимото
31
10
Шикинью
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
10
Шикинью
10
Франку
28
Бару
28
Бару
10
Франку
12
Жеральдеш
16
16
12
Жеральдеш
17
Фонте
33
33
17
Фонте
11
Гомес
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Гомес
26
Фернандеш
6
6
26
Фернандеш
16
Лино
20
Ауашерия
20
Ауашерия
16
Лино
19
Фуджимото
50
50
19
Фуджимото
77
Мурило
8
Буэно
8
Буэно
77
Мурило
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
Остались в запасе
Эшторил
Жил Висенте
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
11
Бубакар Анне
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Эшторил - Жил Висенте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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