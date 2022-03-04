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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Эшторил
Жил Висенте - Эшторил: обзор матча 04 марта 2022
Жил Висенте
04.03.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 0
Завершен
Эшторил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Эшторил
Замена
J. Jose Calero
️️️️
Г. Абурджания
89'
88'
Желтая карточка
Р. Силва
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
88'
82'
Замена
Шавьер
️️️️
Х. Мбула
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
72'
72'
Замена
Л. Розье
️️️️
Ч. Жеральдеш
Замена
Б. Анне
️️️️
A. Leautey
69'
62'
Замена
A. Clóvis
️️️️
L. Ruiz
Желтая карточка
Педринью
54'
Желтая карточка
Г. Абурджания
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
8
Педринью
АП
19
Каня Фуджимото
АП
42
Эндрю
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
10
Андре Франку
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
L. Ruiz
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
33
André Clóvis
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
3-1-3-4
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
8
Абурджания
16
Лино
19
Фуджимото
8
Педринью
42
Эндрю
31
50
9
Наварро
4-1-3-2
99
Фигейра
34
Силва
31
Жоаозиньо
22
5
Феррарези
16
11
Мбула
10
Франку
12
Жеральдеш
11
Гомес
11
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
8
Абурджания
14
14
8
Абурджания
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
50
11
Анне
11
Анне
50
12
Жеральдеш
32
Розье
32
Розье
12
Жеральдеш
11
33
33
11
11
Мбула
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Мбула
Остались в запасе
Жил Висенте
Эшторил
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
12
Тиаго Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Жил Висенте - Эшторил
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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