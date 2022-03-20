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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Маритиму
Жил Висенте - Маритиму: обзор матча 20 марта 2022
Жил Висенте
20.03.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 1
Завершен
Маритиму
45+5'
С. Лино (П)
39'
Ж. Таго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Маритиму
90'
+4
Желтая карточка
П. Пеладжо
86'
Замена
К. Баке
️️️️
Р. Гитан
86'
Замена
А. Телеш
️️️️
D. Mendes
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
77'
77'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
A. Leautey
73'
Желтая карточка
Г. Абурджания
67'
Замена
J. Jose Calero
️️️️
Ф. Наварро
66'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
В. Карвальо
66'
58'
Замена
Энрике
️️️️
M. Sousa
58'
Замена
Хадаш
️️️️
А. Видигаль
51'
Желтая карточка
В. Коста
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Лино
45'
+5
Желтая карточка
С. Лино
44'
39'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Таго
Желтая карточка
T.
19'
14'
Желтая карточка
М. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Педринью
АП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
6
Педру Пеладжо
ЦП
66
Diogo Mendes
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
95
Жоэль Таго
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
8
Хадаш
ЦП
39
Рикардиньо
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
93
Энрике
ЦФ
3-1-3-3
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
16
Лино
19
Фуджимото
8
Педринью
31
50
9
Наварро
4-3-1-2
10
Виктор
2
Винк
4
Коста
5
Зайнадине
87
Коста
6
Пеладжо
66
14
7
Видигаль
99
Гитан
95
Таго
6
Карвальо
8
Абурджания
8
Абурджания
6
Карвальо
50
20
Ауашерия
20
Ауашерия
50
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
9
Наварро
14
14
9
Наварро
7
Видигаль
8
Хадаш
8
Хадаш
7
Видигаль
66
44
Телеш
44
Телеш
66
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
99
Гитан
10
Баке
10
Баке
99
Гитан
14
93
Энрике
93
Энрике
14
Остались в запасе
Жил Висенте
Маритиму
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Жил Висенте - Маритиму
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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