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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Жил Висенте
Боавишта - Жил Висенте: обзор матча 15 января 2022
Боавишта
15.01.2022, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 1
Завершен
Жил Висенте
4'
Г. Макута
67'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Жил Висенте
90'
+4
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
90'
+3
Желтая карточка
T.
Желтая карточка
Р. Каннон
90'
+3
Желтая карточка
J. De Santis
90'
+2
Желтая карточка
Д. Поросо
88'
86'
Замена
E. Hackman
️️️️
З. Карлуш
85'
Желтая карточка
В. Карвальо
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Р. Абаскаль
74'
Замена
J. De Santis
️️️️
P. Ntep
74'
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Лино
Пас отдал
Педринью
62'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
К. Фуджимото
62'
Замена
A. Leautey
️️️️
Мурило
ГОЛ! 1:0!
Г. Макута
Пас отдал
Г. Сауэр
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Fran
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бракали
4
Каннон
12
Поросо
26
Абаскаль
25
Амаш
23
Натан
24
Перес
42
Макута
7
Сауэр
29
9
Муса
3-1-3-3
23
Фрелих
3
Кунья
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
6
Карвальо
19
Фуджимото
8
Педринью
16
Лино
31
77
Мурило
9
Наварро
26
Абаскаль
20
Феррейра
20
Феррейра
26
Абаскаль
29
9
9
29
2
Зе Карлуш
6
6
2
Зе Карлуш
19
Фуджимото
8
Абурджания
8
Абурджания
19
Фуджимото
77
Мурило
50
50
77
Мурило
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
Остались в запасе
Боавишта
Жил Висенте
1
Алиреза Бейранванд
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Fran
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
20
Билел Ауашерия
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Fran
ЦФ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Остались в запасе
20
Билел Ауашерия
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Боавишта - Жил Висенте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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