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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Жил Висенте
Порту - Жил Висенте: обзор матча 27 февраля 2022
Порту
27.02.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 24 тур
1 : 1
Завершен
Жил Висенте
66'
Эванилсон
62'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Жил Висенте
Желтая карточка
Ф. Кардосо
90'
+8
90'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
Педринью
Желтая карточка
Ч. Мбемба
81'
81'
Замена
E. Hackman
️️️️
Ф. Наварро
81'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
A. Leautey
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
78'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Витинья
78'
68'
Желтая карточка
Р. Фернандеш
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Ж. Мариу
67'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Галено
67'
ГОЛ! 1:1!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
66'
64'
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
62'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
С. Лино
Замена
Галено
️️️️
С. Эустакиу
31'
2'
Красная карточка
В. Карвальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
42
Эндрю
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
23
Бернарду Фолья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
12
Сануси
99
Мбемба
15
Кардосо
17
Мариу
46
Эустакиу
17
Витинья
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
3-1-3-4
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
19
Фуджимото
8
Педринью
16
Лино
31
50
9
Наварро
42
Эндрю
46
Эустакиу
13
Галено
13
Галено
46
Эустакиу
Галено
7
Консейсау
7
Консейсау
Галено
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
17
Мариу
20
Виейра
20
Виейра
17
Мариу
17
Витинья
11
Мартинес
11
Мартинес
17
Витинья
9
Наварро
6
6
9
Наварро
50
20
Ауашерия
20
Ауашерия
50
8
Педринью
8
Абурджания
8
Абурджания
8
Педринью
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
Остались в запасе
Порту
Жил Висенте
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Порту - Жил Висенте
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
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