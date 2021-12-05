Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Фамаликан
Жил Висенте - Фамаликан: обзор матча 05 декабря 2021
Жил Висенте
05.12.2021, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
4 : 0
Завершен
Фамаликан
3'
К. Фуджимото
22'
Ф. Наварро
40'
Мурило
76'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Фамаликан
90'
+4
Желтая карточка
Б. Родригес
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
Г. Абурджания
83'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
К. Фуджимото
83'
Замена
J. Jose Calero
️️️️
Ф. Наварро
83'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Наварро
Пас отдал
A. Leautey
76'
Желтая карточка
Г. Абурджания
73'
69'
Замена
М. Пауло
️️️️
А. Марин
69'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Пепе
Замена
М. Буэно
️️️️
Педринью
69'
Замена
A. Leautey
️️️️
Мурило
66'
53'
Желтая карточка
Д. Тавареш
ГОЛ! 3:0!
Мурило
40'
38'
Замена
Б. Родригес
️️️️
П. Бразау
38'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ч. Пикель
Желтая карточка
E. Hackman
36'
25'
Желтая карточка
Э. де ла Фуэнте
23'
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
D. Figueiras
ГОЛ! 2:0!
Ф. Наварро
Пас отдал
E. Hackman
22'
Желтая карточка
К. Фуджимото
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Фуджимото
Пас отдал
С. Лино
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
77
Мурило
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
2-2-5
23
Фрелих
6
26
Фернандеш
8
Педринью
8
Абурджания
9
Наварро
31
31
19
Фуджимото
16
Лино
3-1-5
7
5
Пенетра
3
Марин
88
Пепе
24
Банза
31
Алекс
20
Бразау
18
Пикель
7
Родригес
19
Фуджимото
20
Ауашерия
20
Ауашерия
19
Фуджимото
77
Мурило
50
50
77
Мурило
9
Наварро
14
14
9
Наварро
8
Абурджания
5
Ирмер
5
Ирмер
8
Абурджания
8
Педринью
8
Буэно
8
Буэно
8
Педринью
7
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
7
88
Пепе
19
Тавареш
19
Тавареш
88
Пепе
3
Марин
32
Пауло
32
Пауло
3
Марин
20
Бразау
9
Родригес
9
Родригес
20
Бразау
18
Пикель
20
Тавареш
20
Тавареш
18
Пикель
Остались в запасе
Жил Висенте
Фамаликан
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
93
Элдер Сантана
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
93
Элдер Сантана
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Риччели
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Жил Висенте - Фамаликан
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+