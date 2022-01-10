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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Витория Гимараеш
Жил Висенте - Витория Гимараеш: обзор матча 10 января 2022
Жил Висенте
10.01.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 17 тур
3 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
75'
A. Leautey
87'
М. Эдвардс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Витория Гимараеш
90'
+2
Вторая желтая
М. Эдвардс
Замена
E. Hackman
️️️️
Педринью
89'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Эдвардс
Желтая карточка
Ж. Фрелих
86'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
К. Фуджимото
79'
Замена
М. Буэно
️️️️
В. Карвальо
79'
ГОЛ! 1:0!
A. Leautey
Пас отдал
С. Лино
75'
71'
Желтая карточка
Т. Боревкович
Замена
A. Leautey
️️️️
Мурило
66'
63'
Желтая карточка
М. Эдвардс
58'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
58'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
А. Андре
32'
Желтая карточка
Т. Силва
24'
Желтая карточка
А. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
31
Talocha
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Витория Гимараеш
17
Silvio
ЦЗ
8
Гуи Гедеш
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
10
Luis Esteves
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
3-1-3-2
23
Фрелих
3
Кунья
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
6
Карвальо
16
Лино
8
Педринью
19
Фуджимото
77
Мурило
31
4-5
14
Варела
21
Боревкович
44
13
Феррейра
55
Соареш
17
21
Андре Андре
10
70
Силва
8
Алмейда
8
Педринью
6
6
8
Педринью
19
Фуджимото
8
Абурджания
8
Абурджания
19
Фуджимото
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
Наварро
6
Карвальо
8
Буэно
8
Буэно
6
Карвальо
77
Мурило
50
50
77
Мурило
21
Андре Андре
10
Эдвардс
10
Эдвардс
21
Андре Андре
Хандель
8
Гедеш
8
Гедеш
Хандель
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
Остались в запасе
Жил Висенте
Витория Гимараеш
20
Билел Ауашерия
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
10
Luis Esteves
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
20
Билел Ауашерия
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Остались в запасе
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
10
Luis Esteves
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Жил Висенте - Витория Гимараеш
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
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