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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Спортинг
Жил Висенте - Спортинг: обзор матча 18 декабря 2021
Жил Висенте
18.12.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 3
Завершен
Спортинг
53'
Н. Сантуш
64'
Г. Инасиу
90+3'
Д. Браганца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Спортинг
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Д. Браганца
Пас отдал
Паулинью
Замена
J. Jose Calero
️️️️
Ф. Наварро
88'
Замена
М. Буэно
️️️️
Педринью
85'
77'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Г. Эстевеш
Замена
A. Leautey
️️️️
E. Hackman
75'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
В. Карвальо
75'
66'
Желтая карточка
Г. Эстевеш
64'
ГОЛ! 0:2!
Г. Инасиу
Пас отдал
П. Гонсалвеш
61'
Желтая карточка
С. Коатес
57'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
М. Угарте
53'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сантуш
Желтая карточка
В. Карвальо
50'
45'
+3
Желтая карточка
М. Нуньес
37'
Пенальти не реализован!
П. Гонсалвеш
31'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
П. Сарабия
21'
Красная карточка
Л. Нету
20'
Желтая карточка
М. Угарте
Красная карточка
К. Фуджимото
12'
7'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
3-2-5
23
Фрелих
6
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
8
Педринью
31
16
Лино
19
Фуджимото
77
Мурило
9
Наварро
3-3-2-1-1
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
20
Эстевеш
5
Угарте
13
Нету
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
6
Карвальо
8
Абурджания
8
Абурджания
6
Карвальо
6
50
50
6
8
Педринью
8
Буэно
8
Буэно
8
Педринью
9
Наварро
14
14
9
Наварро
20
Эстевеш
21
Браганца
21
Браганца
20
Эстевеш
5
Угарте
6
Палинья
6
Палинья
5
Угарте
7
Сарабия
11
Сантуш
11
Сантуш
7
Сарабия
Остались в запасе
Жил Висенте
Спортинг
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Жил Висенте - Спортинг
1
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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