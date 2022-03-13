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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Жил Висенте
Брага - Жил Висенте: обзор матча 13 марта 2022
Брага
13.03.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 1
Завершен
Жил Висенте
89'
Э. Гомеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Жил Висенте
Желтая карточка
Р. Орта
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Фрелих
Желтая карточка
Ф. Силва
90'
89'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гомеш
Пас отдал
Б. Ауашерия
88'
Замена
Э. Гомеш
️️️️
E. Hackman
83'
Замена
М. Буэно
️️️️
Ф. Наварро
83'
Замена
Э. Сантана
️️️️
К. Фуджимото
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Мусрати
79'
Замена
А. Руис
️️️️
Я. Коуто
79'
77'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
A. Leautey
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
74'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Гомеш
73'
60'
Желтая карточка
A. Leautey
Желтая карточка
А. Мусрати
44'
27'
Желтая карточка
К. Фуджимото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Педринью
АП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Андре Орта
ЦП
18
Мигель Фале
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
25
Бута
3
Тормена
6
Карму
27
Коуто
73
Мусрати
21
Гомеш
21
Орта
8
Каштру
9
Витинья
45
Медейрос
3-1-3-3
23
Фрелих
3
Кунья
26
Фернандеш
6
6
Карвальо
8
Педринью
19
Фуджимото
16
Лино
31
50
9
Наварро
21
Гомеш
74
Моура
74
Моура
21
Гомеш
73
Мусрати
30
Минейро
30
Минейро
73
Мусрати
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
27
Коуто
9
Руис
9
Руис
27
Коуто
6
55
Гомеш
55
Гомеш
6
50
20
Ауашерия
20
Ауашерия
50
9
Наварро
8
Буэно
8
Буэно
9
Наварро
19
Фуджимото
93
Сантана
93
Сантана
19
Фуджимото
Остались в запасе
Брага
Жил Висенте
12
Тиагу Са
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
21
Жоао Афонсо
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
18
Мигель Фале
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Афонсо
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Брага - Жил Висенте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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