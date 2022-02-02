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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Жил Висенте
Бенфика - Жил Висенте: обзор матча 02 февраля 2022
Бенфика
02.02.2022, среда, 22:00
Португалия. Примейра, 20 тур
1 : 2
Завершен
Жил Висенте
88'
Г. Рамуш
11'
С. Лино
64'
Г. Абурджания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Жил Висенте
90'
+1
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
A. Leautey
90'
+1
Замена
Э. Гомеш
️️️️
T.
ГОЛ! 1:2!
Г. Рамуш
Пас отдал
Рафа
88'
87'
Замена
E. Hackman
️️️️
Г. Абурджания
83'
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Я. Вертонген
77'
74'
Желтая карточка
Эндрю
68'
Желтая карточка
З. Карлуш
Замена
В. Лазаро
️️️️
А. Алмейда
65'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Эвертон
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
Г. Абурджания
Пас отдал
Педринью
Желтая карточка
Ж. Мариу
53'
Замена
Рафа
️️️️
Д. Гонсалвеш
46'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
С. Мейте
46'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
40'
Желтая карточка
Н. Отаменди
30'
26'
Желтая карточка
Ф. Наварро
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Лино
Пас отдал
Педринью
Желтая карточка
Я. Вертонген
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Жил Висенте
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
49
Адель Таарабт
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Пицци
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
34
Алмейда
5
Вайгль
8
Бернарду
8
Мейте
7
Гонсалвеш
9
Рамуш
7
Эвертон
3-1-3-4
3
Кунья
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
8
Абурджания
19
Фуджимото
8
Педринью
16
Лино
42
Эндрю
31
50
9
Наварро
34
Алмейда
19
Лазаро
19
Лазаро
34
Алмейда
8
Мейте
23
Мариу
23
Мариу
8
Мейте
14
Вертонген
28
Радоньич
28
Радоньич
14
Вертонген
7
Эвертон
9
Араужо
9
Араужо
7
Эвертон
7
Гонсалвеш
27
Рафа
27
Рафа
7
Гонсалвеш
31
55
Гомеш
55
Гомеш
31
8
Абурджания
6
6
8
Абурджания
50
20
Ауашерия
20
Ауашерия
50
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
Остались в запасе
Бенфика
Жил Висенте
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Бенфика - Жил Висенте
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
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