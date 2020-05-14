Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Fabrício - статистика

#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
26
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Маритиму
0 : 1
14.05.2022
Портимоненси
57' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 3
07.05.2022
Спортинг
75' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
1 : 0
30.04.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
23.04.2022
Морейренcе
1' - 65'
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
7 : 0
16.04.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
1 : 0
10.04.2022
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Белененсеш
2 : 0
02.04.2022
Портимоненси
16' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Портимоненси
1 : 2
20.03.2022
Брага
46' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Эшторил
2 : 0
12.03.2022
Портимоненси
46' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Портимоненси
1 : 2
05.03.2022
Бенфика
71' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Визела
1 : 1
27.02.2022
Портимоненси
1' - 87'
84'
Португалия. Примейра, 23 тур
Санта-Клара
1 : 1
21.02.2022
Портимоненси
46' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Портимоненси
1 : 1
12.02.2022
Боавишта
59' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Портимоненси
1 : 2
30.01.2022
Тондела
57' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Жил Висенте
1 : 0
23.01.2022
Портимоненси
57' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Портимоненси
1 : 1
17.01.2022
Витория Гимараеш
63' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Портимоненси
1 : 2
09.01.2022
Маритиму
1' - 80'
67'
Португалия. Примейра, 16 тур
Спортинг
3 : 2
30.12.2021
Портимоненси
1' - 68'
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 1
18.12.2021
Арука
62' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
0 : 1
12.12.2021
Портимоненси
1' - 72'
Португалия. Примейра, 13 тур
Портимоненси
0 : 3
03.12.2021
Порту
1' - 70'
Португалия. Примейра, 12 тур
Фамаликан
0 : 3
27.11.2021
Портимоненси
1' - 85'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 0
06.11.2021
Белененсеш
73' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
0 : 1
03.10.2021
Портимоненси
1' - 56'
Португалия. Примейра, 7 тур
Портимоненси
0 : 0
26.09.2021
Визела
78' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
08.08.2021
Портимоненси
1' - 39'
Главные новости
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
3
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
5
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+