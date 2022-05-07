Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Спортинг
Портимоненси - Спортинг: обзор матча 07 мая 2022
Портимоненси
07.05.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 33 тур
2 : 3
Завершен
Спортинг
25'
Карлиньос
30'
В. Жуниор
12'
Табата
71'
П. Сарабия
76'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
С. Коатес
Замена
Эвертон
️️️️
Э. Жоку
83'
76'
ГОЛ! 2:3!
П. Сарабия
Пас отдал
Табата
Замена
F.
️️️️
Ж. Да Коста
75'
71'
ГОЛ! 2:2!
П. Сарабия
Пас отдал
М. Эдвардс
67'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Желтая карточка
Ж. Да Коста
64'
61'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
56'
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Палинья
56'
Замена
П. Сарабия
️️️️
П. Гонсалвеш
46'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
М. Рейс
Замена
Б.
️️️️
Карлиньос
43'
Желтая карточка
Ф. Муфи
38'
ГОЛ! 2:1!
В. Жуниор
30'
ГОЛ! 1:1!
Карлиньос
25'
12'
ГОЛ! 0:1!
Табата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Табата
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
3-1-5
94
Самуэл
44
Педрао
44
Релваш
11
Карлиньос
28
Жоку
18
Муфи
10
Накадзима
77
Ангуло
0
96
Да Коста
4-1-2-2-1
1
Адан
23
Порро
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
6
Палинья
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
10
Табата
10
Эдвардс
11
Сантуш
11
Карлиньос
8
8
11
Карлиньос
28
Жоку
7
Эвертон
7
Эвертон
28
Жоку
96
Да Коста
9
9
96
Да Коста
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
2
Рейс
47
Эшгайю
47
Эшгайю
2
Рейс
6
Палинья
5
Угарте
5
Угарте
6
Палинья
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
7
Сарабия
28
Гонсалвеш
Остались в запасе
Портимоненси
Спортинг
1
Паям Ниазманд
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
17
Ricardo Matos
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
17
Ricardo Matos
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Портимоненси - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
Новости команд
Все
Портимоненси
Спортинг
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:40
Лига чемпионов: шансы «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:24
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+