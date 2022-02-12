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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Боавишта
Портимоненси - Боавишта: обзор матча 12 февраля 2022
Портимоненси
12.02.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 22 тур
1 : 1
Завершен
Боавишта
41'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Боавишта
89'
Замена
P. Ntep
️️️️
Г. Сауэр
89'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
С. Перес
83'
Желтая карточка
T. Ilori
80'
Замена
T. Ilori
️️️️
Натан
77'
Красная карточка
Д. Поросо
Желтая карточка
И. Ангуло
66'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Эвертон
66'
60'
Замена
К. Горре
️️️️
Ю. Нжийе
Замена
F.
️️️️
А. Оливейра
59'
45'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
Желтая карточка
Ф. Релваш
42'
41'
ГОЛ! 0:1!
П. Муса
Пас отдал
Г. Макута
Желтая карточка
Эвертон
39'
Желтая карточка
Педрао
14'
11'
Желтая карточка
П. Муса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
77
Adewale Sapara
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
21
Fran
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
3-1-5
94
Самуэл
4
Роша
44
Релваш
11
Карлиньос
17
44
Педрао
77
Ангуло
10
Накадзима
7
Эвертон
18
Муфи
3-2-2-2-1
1
Бракали
12
Поросо
26
Абаскаль
20
Феррейра
4
Каннон
23
Натан
24
Перес
42
Макута
7
Сауэр
10
Нжийе
9
Муса
7
Эвертон
33
Фернандес
33
Фернандес
7
Эвертон
10
Оливейра
9
9
10
Оливейра
23
Натан
34
34
23
Натан
24
Перес
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
24
Перес
10
Нжийе
11
Горре
11
Горре
10
Нжийе
7
Сауэр
29
29
7
Сауэр
Остались в запасе
Портимоненси
Боавишта
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
77
Adewale Sapara
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Алиреза Бейранванд
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
21
Fran
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
77
Adewale Sapara
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
21
Fran
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Портимоненси - Боавишта
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Портимоненси
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2
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2025.07.13 17:00
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1
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2
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2025.07.13 17:00
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2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
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2025.05.10 18:27
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