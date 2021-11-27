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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Портимоненси
Фамаликан - Портимоненси: обзор матча 27 ноября 2021
Фамаликан
27.11.2021, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 3
Завершен
Портимоненси
23'
А. Пенетра (АГ)
39'
Карлиньос
71'
А. Боа Морте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Портимоненси
90'
Замена
А. Оливейра
️️️️
А. Боа Морте
89'
Замена
Эвертон
️️️️
Карлиньос
85'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
F.
85'
Замена
В. Апонца
️️️️
Ш. Накадзима
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
А. Марин
77'
Замена
Б. Родригес
️️️️
И. Родригес
77'
Желтая карточка
И. Родригес
76'
71'
ГОЛ! 0:3!
А. Боа Морте
Пас отдал
Ф. Муфи
69'
Замена
Ф. Релваш
️️️️
И. Ангуло
62'
Желтая карточка
П. Са
60'
Желтая карточка
В. Роша
54'
Желтая карточка
И. Ангуло
Замена
Э. Тавареш
️️️️
И. Хайме
46'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
П. Бразау
46'
Замена
М. Пауло
️️️️
Ч. Пикель
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Карлиньос
Пас отдал
Ш. Накадзима
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Пенетра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
24
Иван Хайме
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
21
Педру Са
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
3-1-5
3
Марин
5
Пенетра
7
88
Пепе
18
Пикель
24
Банза
20
Бразау
7
Родригес
31
Алекс
2-2-5
94
Самуэл
4
Роша
5
Канде
10
Боа Морте
21
Са
10
Накадзима
18
Муфи
44
Педрао
11
Карлиньос
77
Ангуло
3
Марин
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
3
Марин
24
Хайме
19
Тавареш
19
Тавареш
24
Хайме
18
Пикель
32
Пауло
32
Пауло
18
Пикель
7
Родригес
9
Родригес
9
Родригес
7
Родригес
20
Бразау
20
Тавареш
20
Тавареш
20
Бразау
77
Ангуло
44
Релваш
44
Релваш
77
Ангуло
9
16
Имбула
16
Имбула
9
11
Карлиньос
7
Эвертон
7
Эвертон
11
Карлиньос
10
Боа Морте
10
Оливейра
10
Оливейра
10
Боа Морте
10
Накадзима
29
Апонца
29
Апонца
10
Накадзима
Остались в запасе
Фамаликан
Портимоненси
13
Dalberson
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Ricardo Ferreira
ВР
99
M. Ayomide
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
99
M. Ayomide
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Фамаликан - Портимоненси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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