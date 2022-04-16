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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Портимоненси
Порту - Портимоненси: обзор матча 16 апреля 2022
Порту
16.04.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 30 тур
7 : 0
Завершен
Портимоненси
19'
М. Тареми
28'
М. Груйич
34'
М. Тареми (П)
40'
Эванилсон
47'
М. Тареми
55'
Пепе
60'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Портимоненси
84'
Желтая карточка
Ж. Да Коста
81'
Желтая карточка
В. Апонца
73'
Замена
Б.
️️️️
Карлиньос
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Витинья
64'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Пепе
64'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
64'
ГОЛ! 7:0!
Эванилсон
60'
ГОЛ! 6:0!
Пепе
Пас отдал
Витинья
55'
ГОЛ! 5:0!
М. Тареми
Пас отдал
Ф. Виейра
47'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
46'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Отавио
46'
ГОЛ! 4:0!
Эванилсон
40'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Тареми
34'
ГОЛ! 2:0!
М. Груйич
Пас отдал
М. Тареми
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
Пас отдал
Ф. Виейра
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
28
Энрике Жоку
ЦП
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
3-1-2-2-2
99
Кошта
12
Сануси
3
Пепе
99
Мбемба
8
Груйич
17
Витинья
20
Виейра
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
2-1-1-5
1
Ниазманд
11
Карлиньос
26
21
Са
28
Жоку
0
9
29
Апонца
18
Муфи
96
Да Коста
25
Отавио
7
Консейсау
7
Консейсау
25
Отавио
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
3
Пепе
15
Кардосо
15
Кардосо
3
Пепе
17
Витинья
46
Эустакиу
46
Эустакиу
17
Витинья
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
11
Карлиньос
8
8
11
Карлиньос
Остались в запасе
Порту
Портимоненси
13
Галено
ЛВ
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
94
Самуэл
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
13
Галено
ЛВ
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Остались в запасе
94
Самуэл
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Порту - Портимоненси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
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