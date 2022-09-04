Сондре Россбах - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Сондре
|Фамилия
|Россбах
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Сондре
|Фамилия
|Россбах
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|3:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|22.10.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|16.10.2022
|15' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:6
|Буде-Глимт (Буде)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|1:2
|Волеренга (Осло)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|7:0
|Одд (Шиен)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:3
|Русенборг (Тронхейм)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|2:2
|Одд (Шиен)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:0
|Одд (Шиен)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|28.05.2022
|Был в запасе
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Одд (Шиен)
|25.05.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|0:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Йерв (Гримстад)
|0:1
|Одд (Шиен)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|0:4
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Одд (Шиен)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:0
|Одд (Шиен)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:3
|Олесунн (Олесунн)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)