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    Сондре Россбах - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Сондре
    Фамилия Россбах
    Команда Одд
    Состав Основной
    Родной город Мольде
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 февраля 1996 (28 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волеренга 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Волеренга (Осло) 1:2 Мольде (Мольде)
    06.11.2022 Был в запасе Хаугесунд (Хаугесунд) 1:1 Волеренга (Осло)
    29.10.2022 Был в запасе Волеренга (Осло) 3:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    22.10.2022 1' -90' Одд (Шиен) 2:1 Волеренга (Осло)
    16.10.2022 15' -90' Волеренга (Осло) 0:6 Буде-Глимт (Буде)
    09.10.2022 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 3:0 Волеренга (Осло)
    01.10.2022 Был в запасе Волеренга (Осло) 4:0 Стремсгодсет (Драммен)
    18.09.2022 Был в запасе Волеренга (Осло) 4:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    11.09.2022 Был в запасе Кристиансунд (Кристиансунн) 3:2 Волеренга (Осло)
    04.09.2022 Был в запасе Волеренга (Осло) 3:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    28.08.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 1:2 Волеренга (Осло)
    20.08.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 1:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    06.08.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 7:0 Одд (Шиен)
    30.07.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:3 Русенборг (Тронхейм)
    24.07.2022 Был в запасе Кристиансунд (Кристиансунн) 2:2 Одд (Шиен)
    17.07.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 1:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    09.07.2022 Был в запасе Стремсгодсет (Драммен) 0:0 Одд (Шиен)
    02.07.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    26.06.2022 Был в запасе Волеренга (Осло) 0:1 Одд (Шиен)
    19.06.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 1:2 Мольде (Мольде)
    28.05.2022 Был в запасе ХамКам (Хамар) 1:2 Одд (Шиен)
    25.05.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 0:1 Сандефьорд (Сандефьорд)
    22.05.2022 Был в запасе Йерв (Гримстад) 0:1 Одд (Шиен)
    16.05.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 0:4 Хаугесунд (Хаугесунд)
    11.05.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:0 Одд (Шиен)
    07.05.2022 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:0 Одд (Шиен)
    23.04.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:3 Олесунн (Олесунн)
    18.04.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:1 Викинг (Ставангер)
    10.04.2022 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:0 Одд (Шиен)
    03.04.2022 Был в запасе Одд (Шиен) 2:0 Тромсе (Тромсе)
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