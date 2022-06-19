Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Мольде
Одд - Мольде: обзор матча 19 июня 2022
Одд
19.06.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 2
Завершен
Мольде
73'
Т. Лауритсен
14'
С. Овусу (АГ)
49'
Д. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Мольде
Желтая карточка
М. Ингебригтсен
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Э. Кнутсон
90'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Д. Фофана
Замена
С. Аас
️️️️
М. Евтович
85'
75'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
М. Эйкрем
ГОЛ! 1:2!
Т. Лауритсен
Пас отдал
Д. Баккей
73'
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
67'
Замена
Э. Рууд
️️️️
Д. Соренсен
67'
66'
Желтая карточка
Д. Фофана
64'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
М. Гредем
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фофана
Пас отдал
Э. Хауган
19'
Желтая карточка
Б. Риса
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Овусу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
1-1-1-5
4
Бьортуфт
26
Соренсен
6
Валлем
1
Йоргенсен
9
Лауритсен
16
Китолано
28
Овусу
3
Баккей
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
33
Риса
15
Бьорнбак
16
Хансен
25
Линнес
28
Хауген
20
Маннсверк
10
Брейвик
23
Эйкрем
28
Гредем
27
Фофана
26
Соренсен
2
Рууд
2
Рууд
26
Соренсен
1
Йоргенсен
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
1
Йоргенсен
26
Евтович
18
Аас
18
Аас
26
Евтович
28
Гредем
15
Кааса
15
Кааса
28
Гредем
27
Фофана
15
Кнутсон
15
Кнутсон
27
Фофана
23
Эйкрем
98
Зехнини
98
Зехнини
23
Эйкрем
Остались в запасе
Одд
Мольде
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Одд - Мольде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Мольде
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+