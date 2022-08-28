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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Волеренга
Викинг - Волеренга: обзор матча 28 августа 2022
Викинг
28.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 2
Завершен
Волеренга
35'
О. Сахрауи
55'
О. Сахрауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Волеренга
Желтая карточка
П. Гуннарссон
90'
+8
90'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Т. Кристенсен
79'
Желтая карточка
С. Страндберг
Желтая карточка
М. Траоре
77'
74'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
Я. Энг
74'
Замена
Х. Удаль
️️️️
Т. Бервен
Замена
З. Трипич
️️️️
Н. Сандберг
70'
Замена
М. Траоре
️️️️
Д. Карлсбакк
70'
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
58'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
К. Лекберг
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
О. Сахрауи
Пас отдал
Т. Кристенсен
49'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Л. Жута
35'
ГОЛ! 0:1!
О. Сахрауи
Пас отдал
С. Страндберг
20'
Желтая карточка
В. Хеденстад
Желтая карточка
В. Веватне
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
15
Натан Скитта
АП
11
Кевин Кабран
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
35
Edvin Austbø
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Волеренга
99
Пер Бротвейт
ВР
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
4
Брекало
18
Бьорсхол
16
Лекберг
7
Сольбаккен
15
Скитта
11
Кабран
23
Сандберг
3
Веватне
11
Карлсбакк
4-1-1-5
6
Хеденстад
4
Страндберг
35
Жута
24
Странд
10
Кристенсен
11
Сахрауи
26
Сьеэн
19
Бервен
17
Энг
15
Хольм
4
23
Сандберг
10
Трипич
10
Трипич
23
Сандберг
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
16
Лекберг
9
9
16
Лекберг
11
Карлсбакк
24
Траоре
24
Траоре
11
Карлсбакк
10
Кристенсен
25
Бьярнасон
25
Бьярнасон
10
Кристенсен
35
Жута
9
Йенсен
9
Йенсен
35
Жута
17
Энг
23
Риснаэс
23
Риснаэс
17
Энг
19
Бервен
19
Удаль
19
Удаль
19
Бервен
Остались в запасе
Викинг
Волеренга
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
27
Харальд Танген
АП
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
99
Пер Бротвейт
ВР
1
Сондре Россбах
ВР
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
27
Харальд Танген
АП
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
1
Сондре Россбах
ВР
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Викинг - Волеренга
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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