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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Викинг
Одд - Викинг: обзор матча 18 апреля 2022
Одд
18.04.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 1
Завершен
Викинг
52'
М. Ингебригтсен
90+5'
М. Евтович
88'
К. Кабран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Викинг
Желтая карточка
М. Евтович
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
М. Евтович
90'
+5
Желтая карточка
С. Аас
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:1!
К. Кабран
Пас отдал
В. Бериша
Замена
С. Аас
️️️️
С. Овусу
82'
Замена
М. Леквен
️️️️
М. Ингебригтсен
82'
81'
Замена
М. Траоре
️️️️
М. Сольбаккен
75'
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
С. Бьорсхол
Замена
М. Евтович
️️️️
К. Валлем
75'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
Д. Баккей
68'
62'
Замена
Х. Танген
️️️️
Я. де Ланлай
62'
Замена
К. Кабран
️️️️
Н. Сандберг
62'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
К. Лекберг
ГОЛ! 1:0!
М. Ингебригтсен
52'
43'
Желтая карточка
Н. Сандберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
24
Маи Траоре
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
2-5
2
Рууд
4
Бьортуфт
28
Овусу
19
Ингебригтсен
6
Валлем
16
Китолано
1
Йоргенсен
1-3-5
1
Гуннарссон
20
Паттинама
6
Стенснесс
7
Сольбаккен
10
Трипич
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
16
Лекберг
23
Сандберг
4
Брекало
19
Ингебригтсен
6
Леквен
6
Леквен
19
Ингебригтсен
3
Баккей
26
Соренсен
26
Соренсен
3
Баккей
6
Валлем
26
Евтович
26
Евтович
6
Валлем
28
Овусу
18
Аас
18
Аас
28
Овусу
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
16
Лекберг
7
Сольбаккен
24
Траоре
24
Траоре
7
Сольбаккен
18
Бьорсхол
28
Себулонсен
28
Себулонсен
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
27
Танген
27
Танген
11
де Ланлай
23
Сандберг
11
Кабран
11
Кабран
23
Сандберг
Остались в запасе
Одд
Викинг
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Одд - Викинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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