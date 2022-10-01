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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Стремсгодсет
Волеренга - Стремсгодсет: обзор матча 01 октября 2022
Волеренга
01.10.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
4 : 0
Завершен
Стремсгодсет
17'
Т. Бервен
19'
Т. Бервен
30'
А. Лаюни
43'
А. Лаюни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Стремсгодсет
Замена
Х. Удаль
️️️️
Т. Бервен
74'
Замена
С. Джатта
️️️️
А. Лаюни
73'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
Я. Энг
61'
Замена
Х. Бьордал
️️️️
Т. Кристенсен
61'
46'
Замена
F. Holst-Larsen
️️️️
N. Gunnarsson
ГОЛ! 4:0!
А. Лаюни
Пас отдал
Ф. Йенсен
43'
37'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
35'
Замена
Э. Боахен
️️️️
О. Энерсен
ГОЛ! 3:0!
А. Лаюни
Пас отдал
Я. Энг
30'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бервен
Пас отдал
Я. Энг
19'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бервен
Пас отдал
А. Лаюни
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
17
Якоб Энг
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Оле Энерсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Волеренга
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
2-3-5
24
Странд
6
Хеденстад
9
Йенсен
18
Юклеред
10
Кристенсен
19
Бервен
4
14
Лаюни
15
Хольм
26
Сьеэн
1-1-1-1-5
16
Михра
71
Вальсвик
18
Ипалибо
8
Хове
18
Стеневик
14
Брюнес
23
3
Ханссен
4
Грегор
9
Фрайдей
10
Кристенсен
16
Бьордал
16
Бьордал
10
Кристенсен
14
Лаюни
20
Джатта
20
Джатта
14
Лаюни
19
Бервен
19
Удаль
19
Удаль
19
Бервен
17
Энг
23
Риснаэс
23
Риснаэс
17
Энг
23
30
30
23
14
Энерсен
18
Боахен
18
Боахен
14
Энерсен
Остались в запасе
Волеренга
Стремсгодсет
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Остались в запасе
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Волеренга - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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Волеренга
Стремсгодсет
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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