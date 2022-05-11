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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Одд
Мольде - Одд: обзор матча 11 мая 2022
Мольде
11.05.2022, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
3 : 0
Завершен
Одд
15'
М. Эйкрем
34'
С. Маннсверк (П)
63'
М. Гредем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Одд
84'
Желтая карточка
Д. Китолано
82'
Замена
М. Евтович
️️️️
К. Валлем
Замена
Н. Эдегор
️️️️
К. Хауген
78'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
О. Брюнхильдсен
78'
74'
Замена
С. Аас
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Бьорнбак
71'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
М. Андре Кааса
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Гредем
Пас отдал
Э. Брейвик
63'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Эйкрем
62'
Желтая карточка
С. Маннсверк
54'
46'
Замена
М. Леквен
️️️️
A. Stensrud
46'
Замена
Д. Баккей
️️️️
Ф. Кастрати
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Маннсверк
34'
33'
Красная карточка
О. Бьортуфт
28'
Желтая карточка
О. Бьортуфт
ГОЛ! 1:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
М. Линнес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Одд
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
28
Магнус Гредем
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
3-2-3-2
28
Карлстрем
33
Риса
15
Бьорнбак
19
Хауган
28
Хауген
25
Линнес
20
Маннсверк
10
Брейвик
15
Кааса
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
3-5
2
Рууд
4
Бьортуфт
18
Месик
15
Кастрати
28
Овусу
1
Йоргенсен
6
Валлем
16
Китолано
17
Брюнхильдсен
8
Левик
8
Левик
17
Брюнхильдсен
28
Хауген
6
Эдегор
6
Эдегор
28
Хауген
15
Бьорнбак
15
Кнутсон
15
Кнутсон
15
Бьорнбак
23
Эйкрем
28
Гредем
28
Гредем
23
Эйкрем
15
Кааса
98
Зехнини
98
Зехнини
15
Кааса
9
6
Леквен
6
Леквен
9
15
Кастрати
3
Баккей
3
Баккей
15
Кастрати
6
Валлем
26
Евтович
26
Евтович
6
Валлем
1
Йоргенсен
18
Аас
18
Аас
1
Йоргенсен
Остались в запасе
Мольде
Одд
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Мольде - Одд
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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