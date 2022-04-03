Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Тромсе
Одд - Тромсе: обзор матча 03 апреля 2022
Одд
03.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
2 : 0
Завершен
Тромсе
6'
Э. Рууд
54'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Тромсе
Желтая карточка
О. Бьортуфт
83'
Замена
М. Леквен
️️️️
С. Овусу
82'
70'
Замена
O. Opsahl
️️️️
К. Психе
60'
Замена
К. Антонсен
️️️️
F. Winther
ГОЛ! 2:0!
М. Евтович
Пас отдал
О. Бьортуфт
54'
22'
Желтая карточка
К. Психе
ГОЛ! 1:0!
Э. Рууд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Кент-Аре Антонсен
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
5
16
Китолано
4
Бьортуфт
21
Хаген
3
Баккей
28
Овусу
1-5
28
Психе
5
Опсал
94
Миккельсен
25
Нильсен
6
11
Йенссен
28
Овусу
6
Леквен
6
Леквен
28
Овусу
6
11
Антонсен
11
Антонсен
6
28
Психе
2
2
28
Психе
26
26
Остались в запасе
Одд
Тромсе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
17
Эрик Китолано
ЦП
12
Варрен Каманци
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Остались в запасе
17
Эрик Китолано
ЦП
12
Варрен Каманци
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Одд - Тромсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Одд
Тромсе
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+