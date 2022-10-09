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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Волеренга
Русенборг - Волеренга: обзор матча 09 октября 2022
Русенборг
09.10.2022, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
3 : 0
Завершен
Волеренга
16'
К. Тенгстедт
32'
В. Йенсен
73'
В. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Волеренга
Замена
К. Мани Ингасон
️️️️
К. Тенгстедт
82'
Замена
О. Скарсем
️️️️
В. Йенсен
82'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
С. Роджерс
82'
77'
Замена
С. Джатта
️️️️
О. Хольм
ГОЛ! 3:0!
В. Йенсен
Пас отдал
К. Тенгстедт
73'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Т. Беркеейет
69'
Замена
С. Веччиа
️️️️
О. Кристиан Саэтер
69'
46'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Я. Энг
46'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Х. Бьордал
44'
Желтая карточка
С. Юклеред
ГОЛ! 2:0!
В. Йенсен
Пас отдал
Э. Тагсет
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Тенгстедт
Пас отдал
О. Кристиан Саэтер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
14
Амор Лаюни
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Волеренга
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
29
Рейтан
5
Роджерс
2
Корник
7
Хенриксен
8
Беркеейет
20
Тагсет
55
Йенсен
19
Хольс
20
Тенгстедт
90
Саэтер
2-2-1-5
6
Хеденстад
24
Странд
9
Йенсен
18
Юклеред
16
Бьордал
17
Энг
26
Сьеэн
4
15
Хольм
19
Бервен
5
Роджерс
4
Джампаоли
4
Джампаоли
5
Роджерс
8
Беркеейет
5
Скьельбред
5
Скьельбред
8
Беркеейет
55
Йенсен
77
Скарсем
77
Скарсем
55
Йенсен
90
Саэтер
23
Веччиа
23
Веччиа
90
Саэтер
20
Тенгстедт
10
Ингасон
10
Ингасон
20
Тенгстедт
16
Бьордал
10
Кристенсен
10
Кристенсен
16
Бьордал
17
Энг
11
Сахрауи
11
Сахрауи
17
Энг
15
Хольм
20
Джатта
20
Джатта
15
Хольм
Остались в запасе
Русенборг
Волеренга
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Русенборг - Волеренга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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