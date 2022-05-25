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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Сандефьорд
Одд - Сандефьорд: обзор матча 25 мая 2022
Одд
25.05.2022, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сандефьорд
16'
К. Айер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Сандефьорд
90'
+1
Желтая карточка
С. Гуссиас
88'
Замена
L. Markmanrud
️️️️
Ф. Слердаль
88'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
Замена
С. Аас
️️️️
М. Евтович
83'
75'
Замена
A. Sodlund
️️️️
Ф. Ньенету
75'
Замена
Y. Chaib
️️️️
М. Офкир
Замена
Ф. Реннинген Йоргенсен
️️️️
С. Овусу
73'
69'
Желтая карточка
М. Офкир
59'
Замена
A. Ordagić
️️️️
Х. Сингх
55'
Желтая карточка
Х. Сингх
55'
Желтая карточка
Й. Тайе
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
A. Stensrud
46'
Желтая карточка
К. Валлем
45'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Айер
Пас отдал
Я. Смайлерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
25
Александер Нильссон
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Франклин Ньенету
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
1-1-1-5
4
Бьортуфт
26
Соренсен
19
Ингебригтсен
16
Китолано
1
Вальстедт
26
Евтович
9
28
Овусу
2-3-2-4
25
Тайе
3
Смайлерс
8
Айер
25
Нильссон
24
Сингх
7
Ньенету
11
Офкир
22
Слердаль
3
Янсен
9
Тветер
1
28
Овусу
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
28
Овусу
26
Евтович
18
Аас
18
Аас
26
Евтович
9
9
Лауритсен
9
Лауритсен
9
22
Слердаль
3
3
22
Слердаль
7
Ньенету
24
24
7
Ньенету
11
Офкир
11
11
11
Офкир
24
Сингх
10
10
24
Сингх
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
Остались в запасе
Одд
Сандефьорд
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Хуго Кето
ВР
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Одд - Сандефьорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
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2019.01.27 18:22
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2016.01.27 23:10
3
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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