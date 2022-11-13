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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Мольде
Волеренга - Мольде: обзор матча 13 ноября 2022
Волеренга
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
1 : 2
Завершен
Мольде
11'
Т. Бервен
80'
О. Брюнхильдсен
83'
Д. Фофана (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Мольде
83'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Фофана
80'
ГОЛ! 1:1!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
К. Эриксен
78'
Замена
Й. Бакке
️️️️
Э. Хуссэйн
78'
Замена
A. Rönne Börset
️️️️
Б. Хансен
Замена
Х. Удаль
️️️️
Т. Бервен
72'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Я. Энг
60'
56'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Н. Эдегор
56'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Линнес
Желтая карточка
Ф. Йенсен
48'
Желтая карточка
Х. Бьордал
37'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бервен
Пас отдал
А. Лаюни
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Волеренга
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
2
Anders Rönne Börset
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
25
Йохан Бакке
ОП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
3-1-3-3
26
Сьеэн
24
Странд
25
Бьярнасон
4
Страндберг
9
Йенсен
11
Сахрауи
16
Бьордал
14
Лаюни
15
Хольм
19
Бервен
17
Энг
4-4-1-1
31
Петерсен
25
Линнес
19
Хауган
16
Хансен
8
Левик
8
Хуссэйн
20
Маннсверк
6
Эдегор
10
Брейвик
16
Эриксен
27
Фофана
17
Энг
10
Кристенсен
10
Кристенсен
17
Энг
19
Бервен
19
Удаль
19
Удаль
19
Бервен
16
Хансен
2
2
16
Хансен
8
Хуссэйн
25
Бакке
25
Бакке
8
Хуссэйн
25
Линнес
28
Гредем
28
Гредем
25
Линнес
6
Эдегор
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
6
Эдегор
Остались в запасе
Волеренга
Мольде
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Волеренга - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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