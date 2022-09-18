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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сандефьорд
Волеренга - Сандефьорд: обзор матча 18 сентября 2022
Волеренга
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
4 : 0
Завершен
Сандефьорд
36'
А. Лаюни
45+2'
А. Лаюни
79'
Т. Кристенсен
85'
Я. Энг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Сандефьорд
Замена
Л. Жута
️️️️
О. Хольм
87'
86'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
К. Айер
Замена
М. Риснаэс
️️️️
Т. Кристенсен
86'
86'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
R.
ГОЛ! 4:0!
Я. Энг
85'
82'
Желтая карточка
A. Winbo
ГОЛ! 3:0!
Т. Кристенсен
79'
Замена
С. Джатта
️️️️
А. Лаюни
75'
Замена
Х. Удаль
️️️️
Т. Бервен
75'
72'
Замена
F. Flo
️️️️
К. Янсен
70'
Замена
A. Winbo
️️️️
A. Ordagić
70'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
ГОЛ! 2:0!
А. Лаюни
45'
+2
Замена
Я. Энг
️️️️
О. Сахрауи
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Лаюни
Пас отдал
Ф. Йенсен
36'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
18
Симен Юклеред
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сандефьорд
3
Квинт Янсен
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
8
Кеанин Айер
ПП
10
Amer Ordagić
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
1
Сондре Россбах
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
18
Федерико Бикоро
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
27
Albin Winbo
ЦП
15
Дейвер Вега
ПВ
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
2-3-1-5
24
Странд
6
Хеденстад
18
Юклеред
9
Йенсен
10
Кристенсен
11
Сахрауи
26
Сьеэн
4
15
Хольм
14
Лаюни
19
Бервен
4-1-1-1-4
2
Хаакенстад
25
Тайе
2
3
Янсен
19
Куртович
8
Айер
11
Офкир
1
10
9
Тветер
10
15
Хольм
35
Жута
35
Жута
15
Хольм
14
Лаюни
20
Джатта
20
Джатта
14
Лаюни
11
Сахрауи
17
Энг
17
Энг
11
Сахрауи
10
Кристенсен
23
Риснаэс
23
Риснаэс
10
Кристенсен
19
Бервен
19
Удаль
19
Удаль
19
Бервен
8
Айер
18
Бикоро
18
Бикоро
8
Айер
10
27
27
10
10
7
Ньенету
7
Ньенету
10
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
3
Янсен
21
21
3
Янсен
Остались в запасе
Волеренга
Сандефьорд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
15
Дейвер Вега
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
15
Дейвер Вега
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Волеренга - Сандефьорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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