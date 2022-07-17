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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Лиллестрем
Одд - Лиллестрем: обзор матча 17 июля 2022
Одд
17.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
1 : 2
Завершен
Лиллестрем
68'
Т. Лауритсен
61'
М. Кнудсен
90+2'
Т. Петтерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Лиллестрем
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Т. Петтерссон
84'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
Замена
С. Аас
️️️️
М. Евтович
74'
74'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
ГОЛ! 1:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
К. Валлем
68'
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Кнудсен
Пас отдал
И. Ибрахимай
Желтая карточка
И. Месик
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
6
Конрад Валлем
ПВ
28
Соломон Овусу
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
45
Акор Адамс
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
7
Eric Taylor
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
3-1-5
3
Баккей
18
Месик
2
Рууд
6
Валлем
1
Йоргенсен
26
Евтович
9
Лауритсен
16
Китолано
21
Хаген
3-2-5
5
Огбу
25
Реслер
24
Петтерссон
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
20
Драгснес
21
Кристиансен
2
18
Мэттью
6
Кайринен
26
Евтович
18
Аас
18
Аас
26
Евтович
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
Остались в запасе
Одд
Лиллестрем
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
7
Eric Taylor
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Гьермунд Осен
ЦП
7
Eric Taylor
ЦП
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Одд - Лиллестрем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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