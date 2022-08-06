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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Одд
Буде-Глимт - Одд: обзор матча 06 августа 2022
Буде-Глимт
06.08.2022, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
7 : 0
Завершен
Одд
12'
А. Пеллегрино
26'
У. Ветлесен
44'
А. Пеллегрино
45+1'
У. Ветлесен
53'
У. Ветлесен
68'
Р. Эспейор
79'
У. Салтнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Одд
ГОЛ! 7:0!
У. Салтнес
Пас отдал
Э. Хаген
79'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
У. Ветлесен
75'
ГОЛ! 6:0!
Р. Эспейор
Пас отдал
У. Салтнес
68'
Замена
Н. Цугель
️️️️
А. Пеллегрино
62'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
61'
55'
Замена
Д. Гьенгор
️️️️
С. Аас
ГОЛ! 5:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
А. Пеллегрино
53'
Замена
С. Серли
️️️️
Б. Вембангомо
46'
ГОЛ! 4:0!
У. Ветлесен
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
А. Пеллегрино
44'
ГОЛ! 2:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
Э. Хаген
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Ветлесен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Конрад Валлем
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Буде-Глимт
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
3-3-2-2
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Вембангомо
14
Салтнес
18
Хаген
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
22
Мвука
15
Салвесен
38
Амундсен
3-1-5
2
Рууд
4
Бьортуфт
3
Баккей
6
Валлем
21
Хаген
26
Евтович
9
18
Аас
28
Овусу
10
Ветлесен
20
Сьоволд
20
Сьоволд
10
Ветлесен
5
Вембангомо
10
Серли
10
Серли
5
Вембангомо
90
Пеллегрино
11
Цугель
11
Цугель
90
Пеллегрино
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
18
Аас
26
Гьенгор
26
Гьенгор
18
Аас
Остались в запасе
Буде-Глимт
Одд
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Буде-Глимт - Одд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
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Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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