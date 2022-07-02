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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Буде-Глимт
Одд - Буде-Глимт: обзор матча 02 июля 2022
Одд
02.07.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
3 : 2
Завершен
Буде-Глимт
19'
М. Евтович
59'
К. Валлем
90+8'
Э. Рууд (П)
29'
А. Пеллегрино
90+7'
И. Амундсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Буде-Глимт
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Э. Рууд
90'
+8
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
И. Амундсен
Пас отдал
М. Хейбротен
90'
Замена
И. Амундсен
️️️️
Б. Вембангомо
88'
Замена
Д. Мвука
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
И. Месик
️️️️
М. Евтович
86'
Красная карточка
О. Бьортуфт
84'
Желтая карточка
М. Евтович
78'
Желтая карточка
A. Stensrud
75'
72'
Желтая карточка
Д. Сери
71'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
ГОЛ! 2:1!
К. Валлем
Пас отдал
Ф. Реннинген Йоргенсен
59'
Замена
A. Stensrud
️️️️
Т. Лауритсен
58'
54'
Желтая карточка
М. Хейбротен
Желтая карточка
Ф. Реннинген Йоргенсен
52'
46'
Замена
Д. Сери
️️️️
Б. Матиас Мое
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Р. Эспейор
ГОЛ! 1:0!
М. Евтович
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Конрад Валлем
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Abel Stensrud
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Буде-Глимт
45
Маркус Андерсен
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
3-1-5
3
Баккей
4
Бьортуфт
2
Рууд
6
Валлем
16
Китолано
21
Хаген
1
Йоргенсен
28
Овусу
9
Лауритсен
3-4-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Сампстед
22
Хейбротен
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
18
Мое
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
11
Эспейор
26
Евтович
18
Месик
18
Месик
26
Евтович
9
Лауритсен
9
9
9
Лауритсен
9
Сольбаккен
22
Мвука
22
Мвука
9
Сольбаккен
18
Мое
5
Сери
5
Сери
18
Мое
5
Вембангомо
38
Амундсен
38
Амундсен
5
Вембангомо
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
Остались в запасе
Одд
Буде-Глимт
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
45
Маркус Андерсен
ВР
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Остались в запасе
45
Маркус Андерсен
ВР
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Одд - Буде-Глимт
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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