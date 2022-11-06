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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Волеренга
Хаугесунд - Волеренга: обзор матча 06 ноября 2022
Хаугесунд
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
1 : 1
Завершен
Волеренга
88'
Б. Лейте
60'
Т. Бервен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Волеренга
Желтая карточка
К. Кригард
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Б. Лейте
88'
Замена
С. Тунекти
️️️️
Б. Нжие
84'
78'
Замена
С. Джатта
️️️️
А. Лаюни
Замена
Б. Лейте
️️️️
М. Кристенсен
77'
Замена
Н. Вальстад
️️️️
Т. Педерсен
77'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
М. Санде
77'
72'
Желтая карточка
В. Хеденстад
70'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
Я. Энг
Желтая карточка
Т. Педерсен
63'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Х. Зафейрис
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бервен
Пас отдал
А. Лаюни
46'
Замена
О. Хольм
️️️️
Х. Бьордал
Желтая карточка
М. Кристенсен
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Волеренга
26
Магнус Смелус Сьеэн
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
14
Амор Лаюни
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
АП
17
Якоб Энг
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Хаугесунд
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Волеренга
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
3-4-1-3
5
21
23
Педерсен
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
26
Кристенсен
27
Санде
10
Нжие
1
Селвик
18
Кригард
16
Содерлунд
4-1-3-2
26
Сьеэн
6
Хеденстад
4
Страндберг
25
Бьярнасон
24
Странд
9
Йенсен
11
Сахрауи
16
Бьордал
14
Лаюни
19
Бервен
17
Энг
27
Санде
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
27
Санде
20
Зафейрис
34
Эскесен
34
Эскесен
20
Зафейрис
10
Нжие
17
Тунекти
17
Тунекти
10
Нжие
26
Кристенсен
16
Лейте
16
Лейте
26
Кристенсен
23
Педерсен
11
Вальстад
11
Вальстад
23
Педерсен
16
Бьордал
15
Хольм
15
Хольм
16
Бьордал
17
Энг
23
Риснаэс
23
Риснаэс
17
Энг
14
Лаюни
20
Джатта
20
Джатта
14
Лаюни
Остались в запасе
Хаугесунд
Волеренга
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Хаугесунд - Волеренга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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