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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Русенборг
Одд - Русенборг: обзор матча 30 июля 2022
Одд
30.07.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
2 : 3
Завершен
Русенборг
10'
Ф. Реннинген Йоргенсен
80'
A. Stensrud
56'
К. Хольс
65'
Э. Даль Рейтан
76'
О. Кристиан Саэтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Русенборг
90'
+1
Желтая карточка
Р. Джампаоли
Желтая карточка
Д. Китолано
90'
84'
Замена
P. Chrupalla
️️️️
О. Кристиан Саэтер
ГОЛ! 2:3!
A. Stensrud
80'
79'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
Э. Даль Рейтан
Замена
С. Аас
️️️️
М. Евтович
79'
Замена
М. Ингебригтсен
️️️️
К. Валлем
79'
76'
ГОЛ! 1:3!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
Э. Тагсет
68'
Желтая карточка
О. Скарсем
65'
ГОЛ! 1:2!
Э. Даль Рейтан
Пас отдал
К. Хольс
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Хольс
Пас отдал
О. Кристиан Саэтер
46'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
В. Йенсен
46'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
Б. Фиабема
Желтая карточка
Ф. Реннинген Йоргенсен
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ф. Реннинген Йоргенсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Конрад Валлем
ПВ
26
Милан Евтович
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
3-1-5
3
Баккей
4
Бьортуфт
2
Рууд
6
Валлем
1
Йоргенсен
9
28
Овусу
16
Китолано
21
Хаген
3-4-3
1
Хансен
29
Рейтан
5
Роджерс
19
Перейра
55
Йенсен
8
Беркеейет
77
Скарсем
7
Хенриксен
19
Хольс
18
Фиабема
90
Саэтер
6
Валлем
19
Ингебригтсен
19
Ингебригтсен
6
Валлем
26
Евтович
18
Аас
18
Аас
26
Евтович
29
Рейтан
4
Джампаоли
4
Джампаоли
29
Рейтан
55
Йенсен
20
Тагсет
20
Тагсет
55
Йенсен
18
Фиабема
80
80
18
Фиабема
90
Саэтер
20
20
90
Саэтер
Остались в запасе
Одд
Русенборг
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Сондре Россбах
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Одд - Русенборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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