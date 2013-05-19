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Алессандро Розина
Статистика
Алессандро Розина - статистика
Завершил карьеру
31 января 1984 (42), Бельведере-Мариттимо
#27 | Полузащитник
168 см | 65 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Кубок Дубая 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Товарищеские матчи 2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
31
5
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
1' - 61'
25'
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0 : 1
08.05.2013
Фиорентина
52' - 90'
90'
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
3 : 0
05.05.2013
Сиена
1' - 69'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4 : 0
28.04.2013
Сиена
1' - 74'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0 : 1
21.04.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Пескара
2 : 3
13.04.2013
Сиена
1' - 67'
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0 : 0
07.04.2013
Парма
1' - 80'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 2
30.03.2013
Сиена
1' - 68'
52'
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
0 : 0
17.03.2013
Кальяри
1' - 73'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1 : 2
10.03.2013
Сиена
1' - 85'
72'
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0 : 2
03.03.2013
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 0
24.02.2013
Сиена
1' - 73'
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
3 : 0
18.02.2013
Лацио
1' - 78'
23'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2013
Сиена
1' - 88'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3 : 1
03.02.2013
Интер
1' - 69'
55'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 0
27.01.2013
Сиена
1' - 67'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1 : 0
20.01.2013
Сампдория
1' - 70'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3 : 2
13.01.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
06.01.2013
Сиена
1' - 58'
Италия. Серия А, 18 тур
Сиена
0 : 2
22.12.2012
Наполи
1' - 74'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4 : 1
16.12.2012
Сиена
1' - 90'
70'
68'
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1 : 3
09.12.2012
Катания
1' - 90'
10'
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
1 : 3
02.12.2012
Рома
1' - 58'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0 : 0
25.11.2012
Сиена
1' - 84'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1 : 0
18.11.2012
Пескара
1' - 66'
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0 : 0
27.10.2012
Палермо
1' - 46'
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1 : 2
07.10.2012
Ювентус
1' - 81'
45'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
1 : 0
27.09.2012
Болонья
1' - 68'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0 : 2
23.09.2012
Сиена
1' - 87'
11'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2 : 2
16.09.2012
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
02.09.2012
Сиена
59' - 90'
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