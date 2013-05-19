Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Товарищеские матчи 2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008