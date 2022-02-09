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Себастьян Джовинко
Новости
Себастьян Джовинко - новости
Завершил карьеру
21 января 1987 (39), Турин
#21 | Нападающий
164 см | 59 кг
Италия
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Трансферы
Публикации
Фото
35-летний Джовинко подписал контракт с «Сампдорией». Он вернулся в Европу спустя 7 лет
2022.02.09 16:12
1
Джовинко близок к переходу в «Сампдорию». Он семь лет играл в Канаде и Саудовской Аравии
2022.02.07 09:33
Журналист Скира: 34-летний Джовинко вернется в «Торонто»
2021.09.17 18:13
1
Финалист Евро-2012 Джовинко может оказаться в «Олимпиакосе»
2021.07.28 21:43
«Интер» может приобрести Джовинко
2020.05.03 17:11
2
Кандидат в президенты «Васко да Гамы» хочет пригласить в команду Ибрагимовича, Балотелли, Туре, Джовинко и Тейшейру
2020.04.24 16:45
1
Фото
Джовинко – первый итальянец, забивший в трех разных ЛЧ
2019.04.26 10:28
3
Goal: Ханни может продолжить карьеру в МЛС
2019.01.31 22:10
4
Фото
Джовинко перешел в клуб из Саудовской Аравии
2019.01.31 11:52
Джовинко вызван в сборную Италии впервые с октября 2015 года
2018.10.05 16:36
2
Руни будет зарабатывать в МЛС 5-8 миллионов в год
2018.05.15 07:14
4
Видео
Джовинко закопал монету на поле стадиона на удачу перед финалом МЛС
2017.12.15 11:36
Видео
В Алтидора бросили стакан пива, Джовинко допил содержимое и забил со штрафного
2017.10.23 20:00
11
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
2017.08.20 07:59
Видео
МЛС. Гол Вильи не помог «Нью-Йорк Сити» в матче с «Ванкувером», Джовинко оформил дубль в игре с «Орландо»
2017.07.06 08:42
МЛС. Гол Джовинко помог «Торонто» обыграть «Нью-Инглэнд», «Хьюстон» и «Даллас» поделили очки
2017.06.24 08:30
МЛС. «Торонто» обыграл «Хьюстон» за счет дубля Алтидора
2017.04.29 06:01
Кака зарабатывает больше всех в МЛС
2017.04.26 06:05
МЛС. Дубль Джовинко принес «Торонто» победу над «Чикаго»
2017.04.22 08:52
Джовинко: «Я отказался переходить в «Барселону», потому что был бы там болбоем»
2017.01.26 22:24
1
МЛС. Голевой пас Джовинко не помог «Торонто» в матче с «Монреалем»
2016.11.23 07:29
Агент Джовинко: «Сборная Италии должна обращать внимание на игроков из МЛС и РФПЛ»
2016.11.09 00:14
11
МЛС. Джовинко оформил хет-трик в ворота команды Лэмпарда, Пирло и Вильи
2016.11.07 06:51
3
МЛС. Вилья и Лэмпард не помогли «Нью-Йорк Сити», Дос Сантос приносит победу «Гэлакси»
2016.10.31 06:14
МЛС. Джовинко забил за «Торонто»
2016.10.27 08:59
МЛС. Гол Вильи и две голевых передачи Лэмпарда помогли «Нью-Йорк Сити» разгромить «Коламбус» и другие результаты
2016.10.24 01:55
1
Фото
Джовинко выставил на аукцион собственную майку, чтобы помощь пострадавшим от землетрясения в Италии
2016.08.30 13:11
2
МЛС. Джовинко оформил хет-трик за «Торонто»
2016.08.07 06:58
3
МЛС. Джовинко забил очередной мяч за «Торонто»
2016.08.01 06:38
2
МЛС. Дрогба и Джовинко оформили по хет-трику
2016.07.24 08:16
5
1
2
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