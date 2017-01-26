Джовинко: «Я отказался переходить в «Барселону», потому что был бы там болбоем»

Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко заявил, что имел предложение о переходе от «Барселоны», однако отказался, потому что не хотел исполнять роль запасного и получать мало игрового времени.

«Имел ли я предложение от «Барселоны»? Да, это правда. Но я был бы там болбоем (смеется). С теми футболистами, которые имеются в составе каталонского клуба, мне пришлось бы довольствоваться лишь ролью запасного. Я ответил отказом, потому что хочу играть», – сказал Джовинко.

Сообщается, что «Барселона» делала предложение «Торино» по Джовинко в январе 2016 года. Каталонский клуб хотел взять итальянца в аренду.