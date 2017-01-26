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    Джовинко: «Я отказался переходить в «Барселону», потому что был бы там болбоем»

    Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко заявил, что имел предложение о переходе от «Барселоны», однако отказался, потому что не хотел исполнять роль запасного и получать мало игрового времени.

    «Имел ли я предложение от «Барселоны»? Да, это правда. Но я был бы там болбоем (смеется). С теми футболистами, которые имеются в составе каталонского клуба, мне пришлось бы довольствоваться лишь ролью запасного. Я ответил отказом, потому что хочу играть», – сказал Джовинко.

    Сообщается, что «Барселона» делала предложение «Торино» по Джовинко в январе 2016 года. Каталонский клуб хотел взять итальянца в аренду.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    26.01.2017 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      aleks23.02 26 января 2017, 23:11

      Правильно будет "Торонто"

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