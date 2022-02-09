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    35-летний Джовинко подписал контракт с «Сампдорией». Он вернулся в Европу спустя 7 лет

    Бывший форвард сборной Италии Себастьян Джовинко перешел в «Сампдорию».

    Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до конца сезона.

    • Джовинко не играл в Серии А с 2015 года.
    • Он провел 7 сезонов в канадском «Торонто» и саудовском «Аль-Хиляле».
    • С августа 2021-го Джовинко находится в статусе свободного агента.

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    Джовинко близок к переходу в «Сампдорию». Он семь лет играл в Канаде и Саудовской Аравии

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    Источник: сайт «Сампдории»

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