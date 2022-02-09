35-летний Джовинко подписал контракт с «Сампдорией». Он вернулся в Европу спустя 7 лет

Бывший форвард сборной Италии Себастьян Джовинко перешел в «Сампдорию».
Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до конца сезона.
- Джовинко не играл в Серии А с 2015 года.
- Он провел 7 сезонов в канадском «Торонто» и саудовском «Аль-Хиляле».
- С августа 2021-го Джовинко находится в статусе свободного агента.
Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей
Джовинко близок к переходу в «Сампдорию». Он семь лет играл в Канаде и Саудовской Аравии
Журналист Скира: 34-летний Джовинко вернется в «Торонто»