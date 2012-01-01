Джовинко близок к переходу в «Сампдорию». Он семь лет играл в Канаде и Саудовской Аравии

Бывший форвард сборной Италии Себастьян Джовинко в ближайшее время заключит контракт с «Сампдорией».
Стороны договорились о соглашении до конца сезона. Подписание документов ожидается во вторник.
- 35-летний нападающий не играл в Серии А с 2015 года.
- Он провел 7 сезонов в канадском «Торонто» и саудовском «Аль-Хиляле».
- С августа 2021-го Джовинко находится в статусе свободного агента.
Журналист Скира: 34-летний Джовинко вернется в «Торонто»
Финалист Евро-2012 Джовинко может оказаться в «Олимпиакосе»