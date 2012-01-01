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    Джовинко близок к переходу в «Сампдорию». Он семь лет играл в Канаде и Саудовской Аравии

    Бывший форвард сборной Италии Себастьян Джовинко в ближайшее время заключит контракт с «Сампдорией».

    Стороны договорились о соглашении до конца сезона. Подписание документов ожидается во вторник.

    • 35-летний нападающий не играл в Серии А с 2015 года.
    • Он провел 7 сезонов в канадском «Торонто» и саудовском «Аль-Хиляле».
    • С августа 2021-го Джовинко находится в статусе свободного агента.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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