Агент Джовинко: «Сборная Италии должна обращать внимание на игроков из МЛС и РФПЛ»

Агент нападающего «Торонто» Себастьяна Джовинко Андреа Д’Амико ответил главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре, объяснившему невызов его клиента в национальную команду незначительностью голов, забитых в МЛС.

«Более всего меня удивили слова Вентуры. Я думаю, что невозможно быть компетентным, не обладая знаниями. Тренер сборной и его штаб обязаны ездить и просматривать всех итальянских игроков независимо от того, в каком чемпионате или какой стране они выступают.

Я ничего ни от кого не жду. Я просто утверждаю, что статистика нападающего говорит сама за себя, а Себастьян забивает много – гораздо больше, чем другие итальянцы.

В МЛС полно топ-спортсменов, это растущая лига, как и чемпионат России, хотя Кришито и Боккетти не попадают в сборную.

Сборная остается целью для любого игрока. Тренер имеет право делать выбор, но он также должен подробно знать материал, имеющийся в его распоряжении», – сказал Д’Амико.

Добавим, что Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти также являются клиентами этого агента.

В нынешнем сезоне МЛС Джовинко сыграл 31 матч, забил 21 гол и отдал десять результативных передач.