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  • Агент Джовинко: «Сборная Италии должна обращать внимание на игроков из МЛС и РФПЛ»

Агент Джовинко: «Сборная Италии должна обращать внимание на игроков из МЛС и РФПЛ»

9 ноября 2016, 00:14
11

Агент нападающего «Торонто» Себастьяна Джовинко Андреа Д’Амико ответил главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре, объяснившему невызов его клиента в национальную команду незначительностью голов, забитых в МЛС.

«Более всего меня удивили слова Вентуры. Я думаю, что невозможно быть компетентным, не обладая знаниями. Тренер сборной и его штаб обязаны ездить и просматривать всех итальянских игроков независимо от того, в каком чемпионате или какой стране они выступают.

Я ничего ни от кого не жду. Я просто утверждаю, что статистика нападающего говорит сама за себя, а Себастьян забивает много – гораздо больше, чем другие итальянцы.

В МЛС полно топ-спортсменов, это растущая лига, как и чемпионат России, хотя Кришито и Боккетти не попадают в сборную.

Сборная остается целью для любого игрока. Тренер имеет право делать выбор, но он также должен подробно знать материал, имеющийся в его распоряжении», – сказал Д’Амико.

Добавим, что Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти также являются клиентами этого агента.

В нынешнем сезоне МЛС Джовинко сыграл 31 матч, забил 21 гол и отдал десять результативных передач.

Источник: Football Italia
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Торонто Джовинко Себастьян
Комментарии (11)
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Йогурт Мэн
1478640741
Совсем недавно Кришито вызывали вроде.
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ttter
1478642820
Джовинко сам выбрал деньги а не футбол,Боккети даже в Спартаке не железный игрок старта и по помоему скромному мнению Кутепов выглядит гораздо лучше итальянца,Кришито вызывается пусть на скамейку но всё же.
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STAFOR13
1478643128
РФПЛ 6 лига в рейтинге а МЛС где то далеко, сравнение бредовое...
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xakep01
1478643953
Чем чаще Кришито будет играть в центре обороны в Зените, тем больше у него будешь шансов вызываться в сборную,а может даже и играть. Мое мнение он не потянет латераля закрывающего всю бровку при схеме 3-5-2
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GeorgeXIII
1478647437
Не ранг сборнойим ещё
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ДАША Д
1478656474
понятно что агент пропихивает своих.
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red-white fox
1478659181
Джовинко из МЛС не вызывает, а Грациано Пелле из Китая вызывал. Китайская лига сильнее МЛС?
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