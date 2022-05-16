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Себастьян Джовинко
Статистика
Себастьян Джовинко - статистика
Завершил карьеру
21 января 1987 (39), Турин
#21 | Нападающий
164 см | 59 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2021/2022
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Чемпионат Европы 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Олимпиада 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
4 : 1
16.05.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Венеция
0 : 2
20.03.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
1 : 3
12.03.2022
Ювентус
66' - 90'
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