Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2021/2022 США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 США. МЛС 2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Чемпионат Европы 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Олимпиада 2008 Италия. Серия А 2007/2008