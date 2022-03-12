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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 12 марта 2022
Сампдория
12.03.2022, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
84'
А. Сабири
23'
М. Йошида (АГ)
34'
А. Мората (П)
88'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Ювентус
88'
ГОЛ! 1:3!
А. Мората
Пас отдал
М. Локателли
85'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Пеллегрини
ГОЛ! 1:2!
А. Сабири
84'
Замена
А. Конти
️️️️
Т. Ауджелло
83'
Замена
С. Тримболи
️️️️
Т. Ринкон
83'
82'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
75'
Замена
А. Сандро
️️️️
А. Рабьо
Пенальти не реализован!
А. Кандрева
74'
Замена
С. Джовинко
️️️️
С. Сенси
66'
65'
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Кен
Замена
А. Сабири
️️️️
Ф. Квальярелла
62'
49'
Желтая карточка
А. Рабьо
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Мората
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Йошида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
33
Диего Страмаччони
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
21
Фабио Миретти
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
4-4-2
30
Фальконе
3
Ауджелло
25
Колли
4
Йошида
18
Берешиньски
8
Ринкон
2
Торсбю
8
Сенси
87
Кандрева
27
Квальярелла
9
Капуто
3-1-4-2
13
Щесны
13
Данило
24
Ругани
4
де Лигт
5
Локателли
7
Куадрадо
6
Артур
12
Рабьо
3
Пеллегрини
21
Мората
9
Кен
3
Ауджелло
13
Конти
13
Конти
3
Ауджелло
8
Ринкон
21
Тримболи
21
Тримболи
8
Ринкон
27
Квальярелла
10
Сабири
10
Сабири
27
Квальярелла
8
Сенси
21
Джовинко
21
Джовинко
8
Сенси
12
Рабьо
26
Сандро
26
Сандро
12
Рабьо
3
Пеллегрини
22
Де Шильо
22
Де Шильо
3
Пеллегрини
9
Кен
28
Влахович
28
Влахович
9
Кен
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
30
Никола Равалья
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
33
Диего Страмаччони
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
33
Диего Страмаччони
ЦЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сампдория - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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