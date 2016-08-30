Джовинко выставил на аукцион собственную майку, чтобы помощь пострадавшим от землетрясения в Италии

Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко выставил на аукцион собственную футболку, чтобы помочь пострадавшим от последствий землетрясения в Италии. Напомним, в результате землетрясения погибло 290 человек, еще 2,5 тысячи остались без крыши над головой.

«Уважаемые друзья, я потрясен ужасным землетрясением, которое произошло в Италии. Я решил помочь пострадавшим, собрав деньги через аукцион на продаже игровой майки «Торонто» с моим автографом. Спасибо всем за поддержку», – написал Джовинко на своей странице в Instagram.