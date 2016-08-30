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  • Джовинко выставил на аукцион собственную майку, чтобы помощь пострадавшим от землетрясения в Италии

Джовинко выставил на аукцион собственную майку, чтобы помощь пострадавшим от землетрясения в Италии

30 августа 2016, 13:11
2

Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко выставил на аукцион собственную футболку, чтобы помочь пострадавшим от последствий землетрясения в Италии. Напомним, в результате землетрясения погибло 290 человек, еще 2,5 тысячи остались без крыши над головой.

«Уважаемые друзья, я потрясен ужасным землетрясением, которое произошло в Италии. Я решил помочь пострадавшим, собрав деньги через аукцион на продаже игровой майки «Торонто» с моим автографом. Спасибо всем за поддержку», – написал Джовинко на своей странице в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
США. МЛС Торонто Джовинко Себастьян
Комментарии (2)
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Chesn0k
1472553606
нет чтоб просто отщипнуть от некислых гонораров
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Deniskl
1473334995
Больше времени с аукционом заморачиваться.... Отслюнявил бы с друзьями....
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